في يوم شهداء الصحافة.. سلام: نعمل على بناء دولة سيدة وعادلة وفاءً لتضحياتهم

توجّه رئيس الحكومة نواف سلام بتحية إجلال إلى أرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الحق والحقيقة، مؤكداً أن صوتهم سيبقى مدوّياً في وجه القمع والاستبداد.



وقال سلام : "ننحني إجلالًا لأرواحهم، فهم كانوا صوتًا للحرية والكرامة. الرحمة لكل هؤلاء الأحرار، والمسؤولية تقع علينا في تحقيق العدالة لتاريخهم وللمستقبل الذي حلموا به".



وأضاف: "حِبر قلمهم لا يزال يرسم لنا طريق الدولة السيدة، العادلة والقوية التي نعمل على بنائها، وفاءً لدمائهم وحماية لنا ولأبنائنا".