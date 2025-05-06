السفير السعودي يزور وزير الداخلية ويبحثان التعاون الثنائي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في وزارة الداخلية بمنطقة الصنائع – بيروت.وتخلل اللقاء بحث في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية اللبنانية، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.