شيخ العقل: على الدولة السورية مسؤولية تقديم الضمانات المطلوبة للوصول للحلول المنشودة

دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى الدولة السورية لتقديم ضمانات للموحدين المسلمين فيها، تؤمن الاستقرار وسلامة أمنهم وعيشهم الكريم، للوصول الى الحل المنشود على مستوى جرمانا وصحنايا والاشرفية، كمقدمة لمحافظة السويداء.واعتبر ابي المنى في مقابلة تلفزيونية، أنه بشجاعة الاتفاق والتفاهم يتم الوصول الى بناء الدولة العصرية التي يريدها الجميع، رافضا المطالبة بأي تدخل دولي ومحذرا من مخططات توسعية وإغراءات، لاجتذاب مكوّن سوري.