رسامني للـLBCI: في الأسابيع المقبلة ستُطلق ورشة عمل لتحسين المطار

أكّد وزير الأشعال والنقل فايز رسامني أنّ عددًا كبيرًا من اللبنانيين المغتربين سيزور لبنان هذا الصيف.

وشدد في حديث للـLBCI على أنّ الأمن داخل مطار بيروت ممسوك وأمن طريق المطار عُمل عليه جِديًّا ومُؤمّن بالأجهزة الظاهرة التي يراها المواطن وبالمخابرات.

وقال: “بعد ثلاثة أشهر ستجدون فرقًا جماليًا في هذه الطريق”.

وأضاف: “وضعنا الآلية المناسبة لتشكيل أعضاء الهيئة الناظمة وستكون حاضرة خلال أشهر”.

وأعلن القيام بالتحسينات التي يمكن القيام بها حتى الآن في مطار بيروت.

كما أعلن أنّه في الأسابيع المقبلة ستُطلق ورشة عمل لتحسينه.

وأوضح رسامني أنّهم وكّوا شركة فرنسيّة لتحسين عمل الماسحات الضوئية scanners في مطار بيروت لما يسببه بطء عملها بزحمة.

ولفت إلى أنّ العناصر الموجودة في المطار تحتاج إلى تدريب سياحيّ “وسيحصل ذلك”.