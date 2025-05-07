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نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران: نرفض زيادة الـ28 مليونًا على الحد الأدنى للأجور
أخبار لبنان
2025-05-07 | 09:06
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نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران: نرفض زيادة الـ28 مليونًا على الحد الأدنى للأجور
اصدرت نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان بيانًا رفضت فيه زيادة الـ28 مليونًا على الحد الأدنى للاجور.
وقالت:"علمنا من وسائل الاعلام بنية وزير العمل تمرير ما يسمى زيادة الحد الأدنى للاجور وهو 28 مليون ليرة اي حوالي 300 دولار ، والوزير نفسه صرح ان المبلغ لا يكفي لأقل مستلزمات الحياة وبرر ان هذا هو المتاح، وبالتالي نحن كنقابة نرفض هذا التحايل من ارباب العمل على ابسط حقوقنا المعيشية والانسانية، ونطالب بحد ادنى للمعيشة الكريمة، كما نطالب الدولة ممثلة بمجلس الوزراء بأن تكون بصفنا، نحن غالبية المواطنين ودافعو الضرائب".
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