الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة من رياق: الجيش ضامن لوحدة السيادة الوطنية والدولة تقف إلى جانبه
أخبار لبنان
2025-05-08 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الحكومة من رياق: الجيش ضامن لوحدة السيادة الوطنية والدولة تقف إلى جانبه
تفقد رئيس الحكومة نواف سلام، في حضور وزراء الدفاع الوطني ميشال منسى، الداخلية والبلديات أحمد الحجار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس الأركان في الجيش اللواء حسان عودة، مكتب التعاون والتنسيق في الجيش الليناني في رياق.
واطلع سلام على الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية لمتابعة أوضاع الحدود الشرقية، لا سيما لجهة التنسيق مع الجانب السوري في ما يتصل بضبط المعابر ومكافحة التهريب، وصولًا إلى ترسيم الحدود اللبنانية - السورية.
وخلال الاجتماع مع رئيس مكتب التعاون والتنسيق العميد ميشال بطرس، ثمن الرئيس سلام "الأداء المحترف الذي يتعامل به الجيش اللبناني في إدارة هذه الملفات الحساسة".
وأكد أن "الدولة، بكل مؤسساتها، تقف إلى جانب الجيش في مهمته النبيلة بحماية الحدود، وتعتبره ضامنًا لوحدة السيادة الوطنية".
كما جدد "الالتزام العمل المؤسساتي المبني على التنسيق القانوني والشفاف مع الأطراف الخارجية، بما يصب في مصلحة لبنان ويحصن أمنه وحدوده".
وأقيم غداء على شرف الرئيس سلام والوفد المرافق في نادي الضباط في رياق.
ثم شكر الرئيس سلام لـ"وزير الدفاع والجيش اللبناني وعودة مرافقته في جولته وحسن الاستضافة والاستقبال".
وأكد "حرصه على متابعة المطالب المحقة للعسكريين والموظفين والمتقاعدين"، مشددًا على "رفع الظلم عنهم والمساواة بين كل القطاعات"، مؤكدًا "السعي المتدرج لإعطاء الحقوق لأصحابها"، وقال: "قريبًا، ستلبى هذه المطالب، ولو في شكل متدرج".
من جهته، لفت منسى إلى أن "الرئيس سلام هو رئيس الحكومة الأول، الذي يزور هذه القاعدة العسكرية"، شاكرًا له "قبول دعوته على الغداء مع الضباط والعسكريين".
وأكد أن "العمل مستمر في اللجنة المشتركة لمعالجة أوضاع الحدود مع سوريا"، لافتًا إلى أن "الرئيس سلام أراد أن يكون شريكًا في هذه اللجنة ومتابعتها على الأرض مع الضباط والعناصر"، وقال إن "لابسي البزة العسكرية هم الذين يدافعون عن لبنان ويوفرون الأمن والحماية".
وطالب بـ"إنصاف العسكريين"، مؤكدًا أنه على "ثقة بأن الرئيس سلام لن يخيب آمالهم".
أخبار لبنان
الحكومة
رياق:
الجيش
لوحدة
السيادة
الوطنية
والدولة
جانبه
التالي
بلدية بيروت تطلق مشاريع تطويرية جديدة بتمويل المانيّ
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": مع شراكة مسيحية دائمة في الجبل.. والسلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-17
مخزومي: أكدت لرئيس الجمهوية ضرورة أن تكلف الحكومة الجيش وحده بحماية الحدود وضبطها
أخبار لبنان
2025-03-17
مخزومي: أكدت لرئيس الجمهوية ضرورة أن تكلف الحكومة الجيش وحده بحماية الحدود وضبطها
0
أخبار لبنان
2025-03-30
سلام اختتم زيارته إلى السعودية..بن سلمان: المملكة تقف دائماً إلى جانب لبنان
أخبار لبنان
2025-03-30
سلام اختتم زيارته إلى السعودية..بن سلمان: المملكة تقف دائماً إلى جانب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-03-28
غوتيريش: نطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة لبنان وجيشه لضمان سيادة البلاد وأمن إسرائيل بشكل كامل
آخر الأخبار
2025-03-28
غوتيريش: نطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة لبنان وجيشه لضمان سيادة البلاد وأمن إسرائيل بشكل كامل
0
آخر الأخبار
2025-03-28
ماكرون لعون: فرنسا تقف إلى جانبكم لأنها مدركة حجم التحديات التي تواجهونها
آخر الأخبار
2025-03-28
ماكرون لعون: فرنسا تقف إلى جانبكم لأنها مدركة حجم التحديات التي تواجهونها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:58
الرئيس عون مهنئًا بانتخاب البابا ليو الرابع عشر: لقيادة كنسية حكيمة وعهد مليء بالإنجازات
أخبار لبنان
13:58
الرئيس عون مهنئًا بانتخاب البابا ليو الرابع عشر: لقيادة كنسية حكيمة وعهد مليء بالإنجازات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-05-06
رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق
صحف اليوم
2025-05-06
رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام في لبنان لـ“الشّرق الأوسط”: “استقرار هشّ” يسود بين نهر الليطاني والخط الأزرق
0
منوعات
07:04
"ملكة الموضة" بيرل... الكلبة الأقصر في العالم: طولها سيصدمكم! (فيديو)
منوعات
07:04
"ملكة الموضة" بيرل... الكلبة الأقصر في العالم: طولها سيصدمكم! (فيديو)
0
خبر عاجل
13:17
إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
خبر عاجل
13:17
إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
0
آخر الأخبار
12:39
العالم ينتظر الكاردينال دومينيك مامبرتي الذي يتوقع أن يخرج من شرفة قاعة البركات في بازيليك القديس بطرس للإعلان عن إنتخاب البابا الجديد وإسمه
آخر الأخبار
12:39
العالم ينتظر الكاردينال دومينيك مامبرتي الذي يتوقع أن يخرج من شرفة قاعة البركات في بازيليك القديس بطرس للإعلان عن إنتخاب البابا الجديد وإسمه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مشاكل النافعة… في مرمى الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مشاكل النافعة… في مرمى الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
العين على محافظة عكار يوم الأحد…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
العين على محافظة عكار يوم الأحد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مدخل مرفأ بيروت يتحرر: إزالة 250 تعديًا وطي صفحة من الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:18
مدخل مرفأ بيروت يتحرر: إزالة 250 تعديًا وطي صفحة من الفوضى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:27
مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007
صحف اليوم
00:27
مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007
2
خبر عاجل
12:10
الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد
خبر عاجل
12:10
الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد
3
اسرار
23:39
أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥
اسرار
23:39
أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥
4
خبر عاجل
13:19
البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب
خبر عاجل
13:19
البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب
5
خبر عاجل
13:17
إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
خبر عاجل
13:17
إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس
6
آخر الأخبار
04:28
غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب
آخر الأخبار
04:28
غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب
7
أخبار لبنان
02:29
سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ
أخبار لبنان
02:29
سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ
8
خبر عاجل
15:03
تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد
خبر عاجل
15:03
تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More