"لادي" تصدر تقريرها الثاني عن الحملات المرافقة للانتخابات البلدية والاختيارية

أصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" تقريرها الثاني عن الحملات المرافقة للانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025.



ويتضمّن التقرير مشاهدات "لادي" ويوثّق أبرز المخالفات التي رصدتها الجمعية قبيل انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يوم 11 أيار في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار.