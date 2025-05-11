عوده: لنحافظ على رباط المحبة والسلام بيننا ليكون عملنا نورًا قياميًا في ظلام هذا العالم

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.



وقال في عظته :"يتجلى المسيح في الكنيسة، والكنيسة هي كل واحد منا نحن جسد المسيح. في تواصلنا بعضنا مع بعض نجد الفرح، نعاين المسيح في وجه كل إنسان،" داعيًا إلى أن "نحافظ على رباط المحبة والسلام بيننا لكي يكون عملنا نورًا قياميًا في ظلام هذا العالم".



