حاصباني للـLBCI: مسؤولية المسيحيين والمسلمين في المحافظة على المناصفة في انتخابات بيروت

رأى النائب غسان حاصباني، أنّ الخلل السابق في إدارة بلدية بيروت يكمن في عدم ورود تركيبة واضحة، موضحًا أن ذلك ما أدّى إلى اعتلال في العمل.



وشدّد في حديث للـLBCI، على وجوب إعادة ترتيب الحوكمة، معتبرًا أنّ إصلاح الخلل في نظام الحوكمة والتّرتيب الموجود هو ما سيحسّن بيروت.



وقال: "إذا أمّنت نتائج الانتخابات الحالية المناصفة المطلوبة، فسيؤثّر لك إيجابيًا على نقاش الهيكلة على مستوى القوانين في شأن بيروت".



ولفت إلى أنّ مسؤولية المسيحيين والمسلمين تكمن في المحافظة على المناصفة في انتخابات بلدية بيروت.