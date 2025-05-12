الرئيس عون أبرق الى الأمير مشعل لدى مغادرته الأجواء الكويتية عائدا الى بيروت

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد المرافق بعد ظهر اليوم العاصمة الكويتية، عائدا الى بيروت في ختام زيارة رسمية التقى في خلالها أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين.



وخلال مغادرته الأجواء الكويتية، أبرق الرئيس عون الى الأمير مشعل معربا عن سعادته بالمحادثات البنّاءة والأخوية التي أجراها معه، والحرص الذي أبداه على مواصلة الوقوف الى جانب لبنان وتطوير علاقة البلدين.



وجاء في البرقية:



"يطيب لي، وأنا أغادر والوفد المرافق لي أجواء الكويت، أن اشكركم على الحفاوة التي لقيتها من سموكم خلال زيارتي لبلدكم الشقيق، والتي عكست مدى محبتكم للبنان وشعبه سواء منه المقيم في بلده أو الموجود في الربوع الكويتية الزاهرة.



وأعرب لكم عن سعادتي بالمحادثات البنّاءة والأخوية التي أجريتها مع سموكم، والحرص الذي أبديتموه على مواصلة وقوفكم الى جانب لبنان، وتطوير علاقة بلدينا في كافة المجالات التي تخدم مصالح شعبينا المشتركة.



وإذ أجدد شكري لسموكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية للاستمرار في قيادة مسيرة دولة الكويت الى مزيد من التقدم والنجاح.



وفقكم الله وبارك خطاكم".