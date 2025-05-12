باسيل: الأرقام تعبر عن وجودنا وانتشارنا في كل أقضية الشمال

اكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع الانتخابات في الشمال وعكار، اننا "لم نفرض على الناس والعائلات خياراتهم، بل خضعنا لخيارات الناس واحترمناها ودعمناهم بخياراتهم، لذلك ايدنا ودعمنا وصوتنا للوائح لنا فيها تياريون ملتزمون او مؤيدون او مناصرون."



وقال ان "تواجدنا على اللوائح وفوزها يرمز الى قوة حضورنا وتمثيلنا في هذه اللوائح والبلدات وقدرتنا على التواصل والانفتاح وعلى النجاح،" مؤكدًا ان "الأرقام تعبر عن وجودنا وانتشارنا في كل أقضية الشمال."



وأشار إلى أننا "لم نرفض احدًا في أي مكان، بل ابدينا انفتاحنا وتعاوننا مع الجميع، وبهذا المعنى كانت هناك توافقات وتزكيات كثيرة كنا جزءًا اساسيًا منها في جبل لبنان والشمال وعكار."



ولفت إلى أن "جونية كانت المثال الصارخ على المنطق الالغائي، عندما واجهنا التحالف الخماسي وحصلنا مع جوان حبيش وحدنا على 37% بعدما تم رفض التوافق، وفي البترون واجهنا التحالف الثلاثي المؤلف من قوات – كتائب وحرب".



وقال: "دخلوا معنا بالأماكن العصية عليهم مثل مدينة البترون وقبلناهم بالرغم من تقدمنا الكبير عليهم، بالمقابل تحالفوا في تنورين ورفضوا ضمنا معهم واخذنا وحدنا مع شباب تنورين تقريبًا ثلث الاصوات".



واشار الى ان "المنطق الالغائي نفسه كان في بشري، من رفض للآخر ولو كان هذا الآخر من ضمنهم لكن مختلف مع نهجهم البلدي، وبالتالي كانت النتيجة معبرة جدًا بنسبة 54-46 بالمئة، لكن الدلالة هي واحدة: "نفس إلغائي لكل آخر مختلف عنهم"."