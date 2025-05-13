سلام إستقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني وشدد على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي الكامل

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجية والعمليات العسكرية الماريشال هارف سميث يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والوفد المرافق.



وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة، لا سيما التعاون في المجالين الأمني والعسكري، إضافةً إلى البحث في الأوضاع في الجنوب والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وشدد الرئيس سلام خلال اللقاء على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.