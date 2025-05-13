لقاء بين دريان ومخزومي... تأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية للنهوض بالوطن نحو الأفضل

قبل أيام من الإنتخابات في بيروت، عقد لقاء بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب فؤاد مخزومي، تطرق الى شؤون العاصمة.وقد تم التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية للنهوض بالوطن نحو الأفضل.