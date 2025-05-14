مرقص: مجلس الوزراء قرر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية

أكّد الرئيس جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء أنّ زيارته إلى الكويت كانت مثمرة وناجحة، وفق ما أوضح وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة.



وأشاد الرئيس عون بالإجراءات المتخذة في مطار بيروت وشجب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.



وأعلن مرقص أنّ "مجلس الوزراء قرر وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بتصرف وزير الداخلية وتعيين محمد قباني رئيسًا للإنماء والإعمار".



ووافق المجلس على تمديد العمل لقوات "اليونيفيل"، كما على طلب وزارة العمل تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين اللبنانيين للصندوق الاجتماعيّ.