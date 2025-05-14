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انتخابات لجنة أولمبية جديدة
أخبار لبنان
2025-05-14 | 13:51
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انتخابات لجنة أولمبية جديدة
انتُخبت لجنة تنفيذية جديدة للجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة جهاد سلامة في انتخابات التزكية التي جرت عصر الأربعاء في فندق "لوريال"(ضبية).
وجرت العملية الانتخابية خلال جلسة الجمعية العمومية التي حضرها مندوبو 16 اتحاد أولمبي من اصل 26 يحق لها التصويت.
كما حضر ثمانية اعضاء من اللجنة التنفيذية اي اكثرية اللجنة التنفيذية في أمر لافت.
وفي ما يلي اسماء الاتحادات التي حضرت: كرة السلة، الكرة الطائرة، العاب القوى، الريشة الطائرة، الدراجات، الفروسية، الجمباز، الجودو، التزلج على الثلج، التنس، التايكواندو، اليخوت، المبارزة، الركبي يونيون، رياضة التسلق والرقص الرياضيّ.
وأعلن رئيس الجلسة نائب رئيس اللجنة الاولمبية اسعد النخل عن تقديم 13 مرشحاً تراشيحهم ويستوفون الشروط القانونية ليبادر رئيس اتحاد اليخوت الكومودور ربيع سالم الى سحب ترشيحه ليفوز المرشحون ال12 الباقون بالتزكية.
ثم عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب التي جاءت كالآتي:جهاد سلامة(رئيساً)، فرنسوا سعادة واسعد النخل ومهند دبوسي ومحمد عاصي (نواباً للرئيس)،جودت شاكر(اميناً عاماً) وريمون سكر (أميناً عاماً بالوكالة) ،شادي مخزوم( أميناً للصندوق) ورولان سعادة (اميناً للصندوق بالوكالة) ،فيكين جيرجيان(محاسباً)،نظرت حبيبيان وخالد بديع(عضوين مستشارين).
وكانت الجمعية العمومية انطلقت بالنشيد الوطني اللبناني فالنشيد الأولمبي ليرحّب نائب رئيس اللجنة الأولمبية اسعد النخل بالحاضرين.ثم تحدث رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة ففنّد قانونياً حق اتحادي الرقص الرياضي وتسلق الجبال بالتصويت فوافق مندوبو الاتحادات بالاجماع .ثم تحدث سلامة باسهاب وبالبراهين عن مخالفات بعض اعضاء اللجنة الاولمبية النظام العام منها ما يتعلق بمجلس التحكيم الرياضي وبمحاضر الجمعيات العمومية واعتبر ان كافة مقررات الجمعية العمومية المنعقدة في 22 نيسان 2025 غير قانونية وباطلة واعتبر ان اتحاد الملاكمة لا يحق له التصويت شارحاً السبب وكذلك اللجنة المؤقتة لادارة رياضة السباحة التي لم تحصل على افادة ادارية رسمية .وهنا طلب سلامة ضم اتحادي الرقص الرياضي وتسلّق الجبال الى الجمعية العمومية مع حق التصويت فوافق مندوبو الاتحادات بالاجماع.
وكانت مداخلات لعدد من مندوبي الاتحادات .ثم تلا النخل اسماء المرشحين الـ13 ليعلن سالم سحب ترشيحه ودعم اللجنة الاولمبية التي سيتم انتخابها واعلن النخل فوز المرشحين ال12 بالتزكية.
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