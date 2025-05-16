رئيس الجمهورية يجول في أرجاء مدرسة "مون لا سال"

لبى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة رابطة قدامى خريجي مدرسة "الفرير- مون لاسال" عين سعادة، وأمضى ساعات مميزة في المدرسة التي تلقى فيها علومه، واستعاد لحظات سعيدة من حياته قضاها برفقة زملاء له في دفعة خريجي عام 1982.



كما جال في ارجاء المدرسة، والتقى تلامذتها ودخل الى الصف الذي تلقى فيه دروسه، وشارك في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيستها.



وكان الرئيس عون وصل الى مدرسة "الفرير- مون لاسال" في عين سعادة، بعد ظهر اليوم، حيث استقبله المنسق العام لاخوة لاسال في لبنان الأخ اندريه بيار غوتييه، مدير المدرسة جيلبير حلال، رئيس رابطة خريجي المدرسة جورج الخوري، الأمينة العامة ديزيريه غصوب، وإيلي الداية من المتخرجين.