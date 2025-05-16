مخزومي لـ "جدل": المناصفة أساس وبرّي مؤمن بها...وإعادة الإعمار مشروطة بنزع السلاح

شدد النائب فؤاد مخزومي على أهمية الحفاظ على المناصفة في العاصمة، مؤكداً أن أي نية لضربها ستقابل باستقالة المجلس البلدي ورفض نتائج الانتخابات. وأشار إلى أن الرئيس نبيه برّي يؤمن بالمناصفة ورمزية بيروت والعيش المشترك، واصفاً موقفه بـ"الوطني"، وهو ما أكده النائب محمد خواجة أيضاً بفكرة "زيّ ما هي".



وقال في حديثه لبرنامج "جدل" عبر LBCI، " في ظل غياب القانون الذي يؤمن المناصفة يجب أن تؤمن من خلال الاصوات والمناصفة أساس ولكن الفكرة هي الاتفاق على التغيير المطلوب في بيروت".



ولفت مخزومي إلى أنه " الاختلاف بالسياسة "ممكن" ولكن اليوم مع كلّ الأضداد في السياسة قرّرنا أن نكون في لائحة "بيروت بتجمعنا" لأن الأولوية اليوم هي للإنماء، موضحاً أن أساس هذه اللائحة أنهم من "البيارتة". كما دعا إلى أوسع مشاركة في الانتخابات، قائلاً: "سنرى من ستختار بيروت لتمثيلها".



وقال "محافظ بيروت يقوم بواجبه وله دور مهم ونتمنى ان يكون هناك استمرارية والدولة هي التي تعين بديلا وليس نحن".



وفي الملفات الوطنية، أكد مخزومي أن "إعادة الإعمار مشروطة بنزع السلاح غير الشرعي"، داعياً إلى أن يكون لبنان جزءاً من المعادلة الإقليمية، معتبراً أن "لا مبرر لأن نبقى في حالة حرب".



وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف سيكون مؤشراً إيجابياً لصندوق النقد الدولي، لكنه حذّر من أن غياب القوانين الإصلاحية سيؤخر أي دعم مالي دولي.



