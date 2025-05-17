الحجار يشرف على تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة

أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية في مبنى الوزارة، على عملية تسليم صناديق الإقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت اليوم بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، وذلك استعداداً لإنطلاق العملية الإنتخابية في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل صباح يوم غد الأحد.