"حملة حقي" ترصد مدى جهوزية المراكز الانتخابية لاستقبال الأشخاص المعوقين

تعمل حملة حقي – الحملة الوطنية لتنفيذ الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان على مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية 2025، وذلك عبر فرق المراقبين والمراقبات المزودين/ات بالتصاريح الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وفق ما أكّد الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًّا.

وقد أنهت خلال الأسبوعين الماضيين مرحلة جبل لبنان في 05 أيار الحالي، ومرحلة لبنان الشماليّ وعكار في 11 أيار الحالي.

وأوضح الاتحاد أنّ الحملة ترصد مدى جهوزية المراكز الانتخابية لاستقبال الأشخاص المعوقين، والانتهاكات الحاصلة بحق المقترعين المعوقين في أقلام الاقتراع، ويعمل المراقبون/ات على مقابلة المقترعين المعوقين للاطلاع على كيفية اقتراعهم/ن.

وتقتصر مطالب الحملة خلال الدورة الانتخابية الحالية على استخدام غرف الطوابق الأرضية في المراكز الانتخابية كأقلام اقتراع وتشغيل المصاعد حيث توجد وإزالة العوائق من أمام مداخل المراكز الانتخابية.

كما تحث حملة حقي الناخبين المعوقين على التوجه إلى المراكز الانتخابية وممارسة حقهم في التصويت لمرشحيهم. وتقف الحملة على المسافة نفسها من المرشحين المعوقين وغير المعوقين، مؤكدة على حق الأشخاص المعوقين في الترشح إلى المناصب البلدية والاختيارية.

وقال: “غدا، الأحد الواقع فيه 18 أيار 2025، تنطلق فرق مراقبي ومراقبات الحملة، التابعة للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، منذ الصباح الباكر اليوم، لمراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل. ويتوزع المراقبون/ات (نحو 120)، على فرق جوالة وثابتة، إلى جانب مجموعات الدعم وغرفة العمليات”.

وأضاف: “أولا، في بيروت: تغطي فرق الحملة المراكز الانتخابية في مناطق الأشرفية، الرميل، الباشورة، الصيفي، المدور، المرفأ، المزرعة، المصيطبة، راس بيروت، ومينا الحصن وزقاق البلاط.

ثانيا، في البقاع الشمالي (بعلبك الهرمل): تغطي فرق الحملة المراكز الانتخابية في مناطق العين، الفاكهة، النبي عثمان، عرسال، تمنين التحتا، النبي شيت، رياق، علي النهري، مدينة بعلبك، ايعات، بوداي، حدث بعلبك، شمسطار، القصر، القاع، مدينة الهرمل.

ثالثا في البقاعين الأوسط والغربي: تغطي فرق الحملة المراكز الانتخابية في مناطق بر الياس، المرج، حوش الحريمة، جب جنين، جديتا تعنايل، تعلبايا، سعدنايل، مدينة زحلة، قب الياس، خربة قنافار، صغبين، القرعون، مجل عنجر، المنارة”.