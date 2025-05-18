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سلام تفقد غرفة العمليات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية في "الداخلية"
أخبار لبنان
2025-05-18 | 02:00
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سلام تفقد غرفة العمليات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية في "الداخلية"
تفقد رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية ميشال منسى وأحمد الحجار غرفة العمليات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية في وزارة الداخلية.
وقال سلام: "تأكّدت من جهوزية غرفة العمليات في وزارة الداخلية ويهمّنا سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وعدم تدخّل الحكومة فيها. الأسبوع الماضي شهد مجموعة من الأخطاء منها إطلاق النار والرشاوى وأخطاء إدارية، وقد تعلّمنا منها وستكون الانتخابات اليوم جيدة في بيروت والبقاع".
أما وزير الداخلية فقال: "العملية الانتخابية انطلقت في كل الأقلام ولا إشكالات أمنية حتى الساعة وجرى تأمين كل النواقص لأقلام الاقتراع كافة باستثناء قلم واحد ويجري تأمين صندوق بعدما تبيّن أن الصندوق الموجود مكسور".
أخبار لبنان
نواف سلام
وزارة الداخلية
الانتخابات
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