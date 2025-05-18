فقدان الاتصال بعضو ماكينة "بعلبك مدينتي" في حيّ الريش الغربي وبحوزته تصاريح مندوبي اللائحة..

أعلنت الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات (LADE) فقدان الاتصال بعضو الماكينة الانتخابية للائحة "بعلبك مدينتي"، علي صالح عثمان، في مركز حي الريش الغربي.



وبحسب ما نقلته "لادي"، فقد كان عثمان بحوزته تصاريح مندوبي اللائحة، ما يثير القلق حول ظروف اختفائه وانعكاس ذلك على سير العملية الانتخابية.



الجمعية تتابع القضية وسط دعوات لتوضيح الملابسات وضمان سلامة العملية الانتخابية ومندوبي اللوائح كافة.