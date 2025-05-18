نواف سلام: بيروت كانت تاريخيا حاضنة للجميع وستبقى كذلك

جال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على مراكز الاقتراع في مدرسة الفرير الجميزة وتفقد سير العملية الانتخابية.



وقال رداً على سؤال حول نسبة الاقتراع المنخفضة: "هذا واقع ولكن لا نزال في فترة قبل الظهر، ونأمل أن ترتفع نسبة الاقبال فهذه الفرصة الوحيدة لأهالي بيروت كي يعبروا عن خياراتهم الإنمائية. وأناشدهم مرة ثانية الإقبال على التصويت بكثافة، فبيروت بحاجة الى انماء كبير في كل ما يتعلق بأمورها الحياتية، من زحمة السير الى الحفر الى النفايات وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق العمل البلدي".



وعن المحافظة على التنوع في بيروت، أشار الرئيس سلام إلى أن تاريخ المدينة يشير الى محافظتها على التنوع وما يهمه هو أن يتمثل الجميع في المجلس البلدي كما يجب، معتبرا أن بيروت كانت تاريخيا حاضنة للجميع وستبقى كذلك، قائلا: "أنا على ثقة بأن الجميع سيتمثل في المجلس البلدي".



ولدى سؤاله عن سبب عدم بحث القوانين التي تتعلق بتسيير الانتخابات في بيروت قبل الانتخاب، قال: "لأنها أتت متأخرة، ويجب بعد انتهاء العملية الانتخابية اعادة النظر بكل آليات الانتخابات البلدية عموما ولا سيما في بيروت".



وعن الفيديوهات الافتزازية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو الى عدم السير بالمناصفة، اجاب الرئيس سلام: "هذه فيديوهات استفزازية وهدفها مغرض".



وسئل: هل التحدي تأمين المناصفة أو انماء حقيقي وفاعل لبيروت؟ فأجاب: "لماذا يجب أن يتناقض هذان الهدفان؟ لا تناقض بينهما ابدا".



وعن الاستهزاء الذي حصل حول اضاءته شارعا في الروشة والرد عليهم، قال: "بامكانهم الاستهزاء ومن حقهم ذلك طالما لم نقم باضاءة بيروت كلها، وأنا ساهمت بعملية الاضاءة تشجيعا للمزيد من المناطق، وآمل أن أرى مناطق تضاء أكثر في الاسابيع القليلة المقبلة".