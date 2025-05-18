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البابا الجديد للرئيس عون: أصلّي دائمًا لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه

أخبار لبنان
2025-05-18 | 08:27
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البابا الجديد للرئيس عون: أصلّي دائمًا لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه
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البابا الجديد للرئيس عون: أصلّي دائمًا لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون للبابا لاوون الرابع عشر انتظار لبنان لزيارته.

وقال: "نثمن عاليًا إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان".

أمّا البابا الجديد، فتوجّه إلى الرئيس عون، قائلًا: "أصلّي دائمًا لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه وسأستمر في العمل للسلام في لبنان والمنطقة".

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