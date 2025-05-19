السيسي يدعو الى انسحاب اسرائيليّ "فوريّ” من جنوب لبنان

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين إسرائيل الى سحب قواتها بشكل "فوري" من جنوب لبنان، وذلك خلال استقباله نظيره جوزاف عون الذي يقوم بزيارة رسمية الى القاهرة.

وشدد السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع عون على "موقف مصر الثابت في دعم لبنان... ورفضها القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، ضد الأراضي اللبنانية وكذلك احتلال أجزاء منها".

وقال: "تواصل مصر مساعيها المكثفة... لدفع إسرائيل نحو انسحاب فورى وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، بشكل يتيح للدولة اللبنانية "بسط سيادتها على أراضيها وتعزيز دور الجيش اللبناني، في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني".

من جهته دعا عون المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ" اتفاق وقف النار والانسحاب "من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا المعترف بها دوليا وإعادة الأسرى اللبنانيين كافة".

وأكد عون التزام بلاده بالقرار 1701، مشددا على أنه "لا مصلحة لأي لبناني... في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل"، حسب الرئاسة اللبنانية.

ورأى أن استقرار المنطقة "لا يقوم إلا على سلام دائم".