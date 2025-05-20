وزيرة التربية استنكرت الاعتداء الإسرائيلي قرب مدرسة المنصوري

استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دراجة نارية قرب مدرسة المنصوري الرسمية في قضاء صور في محافظة الجنوب ، والذي تسبب بإصابات في المنطقة .

وقامت مديرية التعليم الأساسي في الوزارة بالتواصل مع المنطقة التربوية واعطت التوجيهات لاغلاق المدرسة ،وواكبت الإجراءات لجهة تسلم الأهالي لأولادهم .

واتصلت الوزيرة بمدير المدرسة محمد شويخ ، واطمأنت إلى سلامة التلامذة والمعلمين والإدارة في هذا لاعتداء الغاشم.

ودعت الوزيرة كرامي الأمم المتحدة والدول المؤثرة في العالم ، إلى" الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها الوحشية على الآمنين والأبرياء ، وتحييد المدارس والمؤسسات التعليمية عن الاعتداءات التي لا تميز بين مدرسة وشارع ومنزل" .



