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الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة
أخبار لبنان
2025-05-21 | 06:06
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الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة
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الرئيس عون افتتح مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" وتشديد على أهمية الزراعة
إفتتح قبل ظهر اليوم في واجهة بيروت البحرية، مؤتمر "الزراعة نبض الحياة" برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضوره وعدد من الوزراء والنواب اللبنانيين والعرب وشخصيات وفاعليات من القطاع الزراعي والتنمية الزراعية.
عربيد
وشدد شارل عربيد على "أهمية الزراعة والتحديات التي تواجهها في لبنان وباقي دول العالم، وأهمية الاستثمار فيها ومساعدة المزارعين، وضمان استدامتها نظرا الى دورها الفاعل والاساسي في تأمين دورة الحياة، إضافة الى الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال".
هاني
بدوره، عرض الوزير هاني لـ"جهود الوزارة في مساعدة المزارعين والعمل الذي تقوم به لحماية الزراعة وتطويرها في لبنان، بالتعاون مع عدد من الدول".
وتم عرض أفلام قصيرة من وحي العنوان الذي خصص للمؤتمر وهو "الزراعة نبض الأرض".
ثم القيت كلمات، ركزت على "وجوب مواجهة التحديات والمخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في لبنان والعالم، وايجاد السبل اللازمة ليبقى هذا القطاع النبض الحي للأرض، بما يضمن استمرارية الحياة للإنسان وباقي الكائنات الحية".
ثم عقدت جلستان، الأولى تمحورت حول الاستثمارات والحوافز لتطوير القطاع الزراعي في لبنان، والثانية ركزت على تطور الزراعة المستدامة ومستقبل الامن الغذائي.
هذا، ويستمر المؤتمر حتى بعد الظهر، على ان تصدر في نهايته التوصيات.
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