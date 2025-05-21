الوزير حيدر التقى سفير باكستان

اجتمع وزير العمل محمد حيدر مع اللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واطلع على عملها الرامي الى تعزيز وضع الصندوق، وتسهيل معاملات المضمونين.



واستقبل الوزير حيدر سفير باكستان سلمان أطهر في زيارة بروتوكولية جرى فيها البحث في السبل الآيلة الى تعزيز العلاقات بين البلدين.



واطلع وزير العمل من اتحاد النقابات المستقلة في لبنان على أوضاعها وما تطالب به لتحسين ظروف العاملين في القطاعات المنظوية في الاتحاد.