الرئيس عباس استقبل العريضي ممثلاً جنبلاط: لدعم فلسطين ووحدتها ووقف العدوان

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزير السابق غازي العريضي ممثلاً الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود خارج لبنان.



أكد العريضي التزام الحزب الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ومواجهة حروب الإبادة والتجويع التي تمارس ضده بهدف اقتلاعه من أرضه ، وأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذه المعركة .



بدوره أطلع الرئيس عباس العريضي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وقتل آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال وحصار وتجويع خاصة في قطاع غزة ، وعلى المساعي التي بذلها للوصول الى وحدة وطنية فلسطينية ، مؤكداً أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل مع تولّي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة ووقف الاعتداءات الاسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس والذهاب الى عملية سياسية .

وفي نهاية اللقاء حمّل الرئيس عباس الوزير العريضي تحياته الى جنبلاط والى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط وكل مؤسساته مشيداً بوقوفهم الدائم الى جانب فلسطين وقضيتها وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة على أرضه.