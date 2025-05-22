جعجع: مواقف عباس تحسم ملف السلاح الفلسطيني وعلى الحكومة وضع جدول زمني لجمع السلاح

أشاد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس كأول رئيس عربي يزور لبنان في العهد الجديد، مؤكداً دعمه الدائم للبنان وخطواته الجبّارة لبناء علاقات لبنانية-فلسطينية سليمة. ولفت إلى موقف عباس الواضح برفض وجود أي سلاح فلسطيني داخل أو خارج المخيمات، وهو موقف قلّما يصدر بهذا الوضوح عن مسؤولين لبنانيين.



وأكد أن تصريحات عباس التي تشدد على التزام الفلسطينيين بسيادة لبنان وقوانينه، ورفض أي عمل عسكري خارج إطار الجيش اللبناني، تسقط كل مبررات من يواصلون امتلاك السلاح غير الشرعي من جماعات الممانعة.



ودعا الحكومة اللبنانية لوضع جدول زمني لا يتعدى الأسابيع، لجمع السلاح الفلسطيني وتسلّم أمن المخيمات ومحيطها، تمهيداً لجمع كل سلاح غير شرعي في البلاد، ما يتيح للعهد الجديد الانطلاق كما يجب.



واكد أن الشعب اللبناني آن له أن يعيش في ظل دولة حقيقية تحتكر السلاح وتتخذ قراراتها الأمنية والعسكرية عبر مؤسساتها الشرعية.