بري في نداء للجنوبيين عشية الانتخابات: اقترعوا بكثافة تأكيدًا على لبنانية الأرض

عشية المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً إلى الجنوبيين دعاهم فيه إلى المشاركة الكثيفة في الاقتراع تأكيداً على لبنانية الأرض، ورفضاً لتحويلها إلى شريط عازل رغم التضحيات.وقال بري: "أيها اللبنانيون، أيها الجنوبيون، يا جوهر البدايات في الحزن والفرح والألم والأمل... يا أبناء الإمام الصدر، إن المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة هي الطريق إلى الحرية والعدالة والتنمية".وتوجه بندائه إلى ذوي الشهداء، لا سيما الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي، قائلاً: "يا كل الأوفياء، الصامدين المقاومين، أنتم مدعوون في 24 أيار إلى تجسيد مشهد العودة والوفاء عبر صناديق الاقتراع".