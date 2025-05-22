الرئيس عون تناول مع البستاني ملفات مكافحة الفساد وعمل مصلحة تسجيل السيارات

إستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني في قصر بعبدا.



وأعلن البستاني بعد اللقاء، انه وضع رئيس الجمهورية في أجواء الملفات التي يتابعها بصفته النيابية وكذلك للجنة الإقتصاد النيابية، مشيرا الى ان من ابرز هذه الملفات، متابعة ومكافحة الفساد في وزارتي الإقتصاد والصناعة، والضغط لإستقامة عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها بهدف تسهيل إتمام شؤون المواطنين وزيادة مداخيل الخزينة من هذا المرفق الحيوي، والعمل على خطة نهوض إقتصادي شاملة، وإنتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، وحفظ وحماية وإستعادة أموال المودعين.



وقال: "كنت قد تقدمت بمشروع قانون متكامل بهذا الخصوص الى مجلس النواب".



