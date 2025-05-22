مستوردو الأدوية في لقاء مع رئيس الجمهورية: لمكافحة التهريب وتأمين جودة الدواء

عرض وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون لأبرز التحدّيات والحاجات لسوق الدواء في لبنان.



وقد تداول الوفد مع الرئيس عون مواضيع عديدة تتعلق بالصحّة وسلامة الدواء في لبنان، ولا سيّما الإسراع في المراسيم التطبيقيّة العائدة للوكالة الوطنية للدواء، ومنحها الصلاحيات التنفيذية والقدرة التشغيلية اللازمة.



كما تطرق الوفد الى ضرورة المكافحة الجدّية لتهريب الأدوية والسوق الرديفة، لما لهما من تهديد على سلامة الأمن الدوائي في لبنان؛ إضافةً إلى تسهيل تسجيل الأدوية المبتكرة وتأمين وصول المرضى اللبنانيين إلى أدوية ذات جودة عالية.