بلاغ من محافظ بيروت الى المرشحين: لإزالة الصور واليافطات كافة

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود البلاغ الآتي:



"إثر قيام عدد من المرشحين الى الانتخابات البلدية والاختيارية بمخالفة مضمون التعميم رقم 1/2025 تاريخ 30/4/2025 حول الدعاية والاعلان الانتخابي عبر تعليق صورهم على الممتلكات العامة من جدران ، أعمدة إنارة وجسور.



ويطلب من كافة المرشحين إزالة الصور واليافطات التي علقت ضمن مهلة أسبوع من تاريخه على أن تكلف مصلحة النظافة في بلدية بيروت بعد انقضاء هذه المهلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والادعاء عليهم أمام المراجع القضائية المختصة".



