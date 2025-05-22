أدرعي: بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله هوجمت في جنوب لبنان

أغارت طائرات حربية للجيش الإسرائيليّ على موقع عسكريّ احتوى على منصات صاروخية ووسائل قتالية لحزب الله في منطقة البقاع بعد ان تم رصد أنشطة لحزب الله داخل الموقع، وفق ما زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي.



وقال: "هوجمت بنى تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".



واعتبر أنّ "وجود وسائل قتالية في المنطقة وأنشطة لعناصر حزب الله داخل الموقع تعتبر انتهاكات فاضحة للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".



وأكّد أنّ الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل ويمنع أي محاولة لتموضع حزب الله.