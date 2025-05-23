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مكي عرض مع وزير التنمية النرويجي رؤية الوزارة لإصلاح الإدارة العامة والتحول الرقمي
أخبار لبنان
2025-05-23 | 02:48
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مكي عرض مع وزير التنمية النرويجي رؤية الوزارة لإصلاح الإدارة العامة والتحول الرقمي
استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في مكتبه في الوزارة، وزير التنمية الدولية في النرويج آشموند أوكورست على رأس وفد، وكان عرض لرؤية الوزارة لإصلاح الإدارة العامة والتحول الرقمي أمام شركاء دوليين رئيسيين.
وأكد الوزير مكي أن الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة في لبنان، التي ترتكز على تحديث الإدارة العامة وتفعيل الحكومة الرقمية وتعزيز الشفافية، تتطلب دعما دوليا منسقا، مشيرا إلى دور النرويج المحوري في تحفيز هذا الدعم.
من جهته، جدد الوفد النرويجي تضامنه مع الشعب اللبناني، مؤكدا استمرار بلاده في دعم المبادرات التي تعزز النزاهة المؤسسية وتبني الثقة بين المواطن والدولة.
أخبار لبنان
فادي مكي
لبنان
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