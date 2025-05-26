سلام: الحكومة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المتنوّعة ولا سيّما العربية

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ الحكومة تسعى إلى استقطاب الاستثمارات المتنوّعة ولا سيّما العربية لإعادة الإعمار وللقيام بمشاريع أخرى لتقوية المؤسسات.

ولفت إلى حاجتها إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وقال: “الحكومة وضعت رؤية اصلاحية واضحة ترتكز على تحقيق الاستقرار المادي وتعزيز الحوكمة وتفعيل المؤسسات والاستثمار في الانسان”.

صندوق أبو ظبي للتنمية

أمّا صندوق أبو ظبي للتنمية، فأوضح أنّهم يتجهون نحو تسريع عملية إطلاق المبادرات بعد منتدى الغد.

وشدد على أهمية قياس الأثر لهذه المبادرات وتحديد المخرجات للأثر الجيد على الشعب اللبنانيّ والقطاع الخاص.

وقال الممثل عن الصندوق: “وُجّهنا إلى أن نكون في لبنان لتقديم الدعم في مجال التطوير الحكوميّ وحلقات ستبدأ غدًا للعمل على سلسلة حلقات تركّز على قطاعات ذات أولوية للجمهورية اللبنانية”.

وأضاف: “زيارتنا اليوم هي رحلة طويلة الامد ستعزز الشراكة بين الفريقين الحكوميين ونحن في خدمتكم وسيكون هناك متابعة للمبادرت والمشاريع التي سيتم اطلاقها”.