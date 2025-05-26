لجنة الصحة ناقشت خضوع الأطباء والمزارعين لتقديمات الضمان

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الاعضاء.



وقال عبدالله بعد الجلسة: "ناقشت اللجنة بعض الاقتراحات التي سبق وأدرجناها لجهة خضوع الأطباء للتقديمات الصحية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونحاول من خلال الاقتراح تحسين شروط الخضوع لجهة مساهمة الدولة او وزارة الصحة بجزء من التغطية، على أمل أن يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع صندوق الضمان".



وأضاف: "حتى الآن لم نلمس التزاما جديا من بعض المستشفيات بالتعريفات التي أقرت، ويهمنا كيفية انسحاب زيادة التقديمات على صحة المواطن اللبناني. ويهمنا ايضا أن يكون الطبيب مرتاحا مع صندوق الضمان، وسنعقد جلسة ثانية بانتظار أن يضع الصندوق دراسته كما فعلت النقابات، فلا نستطيع أن نشرع لشريحة لبنانية من دون الشرائح الأخرى".



وتابع: "كذلك ناقشنا الاقتراح المقدم من الزميل سامي الجميل حول استمرارية استفادة المختارين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكان هناك اجماع في اللجنة على انه سيشكل اعباء على الخزينة ومن الصعوبة الإحصاء وتقدير الكلفة، وكان اتفاق على أن يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة". كما ناقشنا اقتراح خضوع العاملين والمزارعين لتقديمات الصندوق، وكان هناك حرص على موضوع المزارعين وعلى وجوب تحسين الأمن الصحي والاجتماعي لهذه الشريحة، لكن دون ذلك بعض العقبات، واتفقنا على أن نحضر لها وعلمنا أن وزير العمل يعمل على تحديث قانون العمل كما أن الضمان سيدرس هذا الاقتراح".



حيدر



بدوره، قال وزير العمل: "كان النقاش عميقا وهذه المواضيع تحتاج إلى مزيد من دراسة الأطر، ونعمل على ذلك، وان شاء الله مع القانون الذي نعمل عليه كل هذه المواضيع ستوضع لها الأطر اللازمة لتسهيل القرار".