الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون تناول مع مرقص وعيسى الخوري اوضاع وزارتيهما
أخبار لبنان
2025-05-28 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون تناول مع مرقص وعيسى الخوري اوضاع وزارتيهما
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور يرافقه الشيخ أحمد عاصي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد إضافة الى شؤون تخص الطائفة العلوية في لبنان، ولا سيما منها، مرسوم الإفتاء وقانون المحاكم، إضافة الى حقوق الطائفة في الإدارات والمؤسسات العامة والسلك الديبلوماسي.
قدور
وأوضح الشيخ قدور أنه اطلع الرئيس عون على ما يقوم به المجلس في مسألة رعاية النازحين السوريين، ولا سيما من ينتمي منهم الى الطائفة العلوية.
عيسى الخوري
كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي عرض معه شؤونا تتعلق بعمل وزارته والبرامج التي وضعها لتعزيز الصناعة اللبنانية التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني إضافة الى الورش التي نظمت في هذا السياق.
وزير الاعلام
كما استقبل الرئيس عون وزير الاعلام بول مرقص وعرض معه شؤونا تتعلق بالوزارة وتلفزيون لبنان. واطلعه على اللقاءات التي عقدها في دبي مع عدد من المسؤولين الاماراتيين والعرب على هامش مشاركته في قمة الاعلام العربي
مخزومي
هذا واستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي الذي أوضح انه زار رئيس الجمهورية وهنأه بنجاح الدولة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، "ولا سيما إدارة العملية الانتخابية بحرفية ونزاهة وهو ما يبشر باستعادة عمل المؤسسات، والتمسك باجراء كل الاستحقاقات الدستورية في موعدها".
وقال: "اكدت لفخامة الرئيس الرهان الكبير على الدور الذي يقوم به كحام للدستور والمؤسسات والسيادة عبر العمل الجاد لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وحدودها، وعلى تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف اطلاق النار".
أخبار لبنان
تناول
وعيسى
الخوري
اوضاع
وزارتيهما
التالي
لجنة الاقتصاد الوطنيّ تناقش موضوع الاهراءات
الحجار التقى المفتي دريان: إن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-22
الرئيس عون تناول مع البستاني ملفات مكافحة الفساد وعمل مصلحة تسجيل السيارات
أخبار لبنان
2025-05-22
الرئيس عون تناول مع البستاني ملفات مكافحة الفساد وعمل مصلحة تسجيل السيارات
0
أخبار لبنان
2025-05-24
مرقص تفقد العاملين في وزارة الاعلام: توقعوا في هذا العهد احترامًا تامًا للاستحقاقات الدستورية
أخبار لبنان
2025-05-24
مرقص تفقد العاملين في وزارة الاعلام: توقعوا في هذا العهد احترامًا تامًا للاستحقاقات الدستورية
0
أخبار لبنان
2025-05-04
مرقص تفقد الإعلاميين في وزارة الداخلية الساهرين على التغطية الانتخابية
أخبار لبنان
2025-05-04
مرقص تفقد الإعلاميين في وزارة الداخلية الساهرين على التغطية الانتخابية
0
آخر الأخبار
2025-05-04
وصول وزير الإعلام بول مرقص إلى وزارة الداخلية
آخر الأخبار
2025-05-04
وصول وزير الإعلام بول مرقص إلى وزارة الداخلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:41
دورية من القوات البحرية أنقذت شخصَين كانا على متن أحد مراكب الصيد
أمن وقضاء
08:41
دورية من القوات البحرية أنقذت شخصَين كانا على متن أحد مراكب الصيد
0
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
0
أخبار لبنان
08:08
لجنة الاقتصاد الوطنيّ تناقش موضوع الاهراءات
أخبار لبنان
08:08
لجنة الاقتصاد الوطنيّ تناقش موضوع الاهراءات
0
أخبار لبنان
07:57
الحجار التقى المفتي دريان: إن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل
أخبار لبنان
07:57
الحجار التقى المفتي دريان: إن شاء الله في الأيام المقبلة ستكون كل الأمور على النحو الأفضل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
0
أخبار لبنان
2025-05-23
لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"
أخبار لبنان
2025-05-23
لائحة "لبعا كلنا سوا": اللائحة ليس مدعومة من "التيار"
0
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
0
أخبار لبنان
2025-05-24
هذا ما وصلت إليه نسب الاقتراع في انتخابات الجنوب والنبطية
أخبار لبنان
2025-05-24
هذا ما وصلت إليه نسب الاقتراع في انتخابات الجنوب والنبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
المستشارُ الديبلوماسيّ للرئيس الإماراتيّ: هناك تغير كبير في المشهد السياسيّ في سوريا ولبنان
أخبار لبنان
07:50
المستشارُ الديبلوماسيّ للرئيس الإماراتيّ: هناك تغير كبير في المشهد السياسيّ في سوريا ولبنان
0
آخر الأخبار
07:11
الوفد الإماراتي يزور مستشفى رفيق الحريري برفقة وزير الصحة لبحث سبل الدعم والتطوير
آخر الأخبار
07:11
الوفد الإماراتي يزور مستشفى رفيق الحريري برفقة وزير الصحة لبحث سبل الدعم والتطوير
0
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
أخبار لبنان
05:41
عيتاني خلال جولة وفد إماراتي رفيع: مرفأ بيروت في جهوزية تامة للانضمام إلى خطوط النقل العربية
0
أخبار لبنان
04:54
تصاعد اعتراضات على دوريات اليونيفيل في الجنوب وسط الحديث عن القرار 1701 وسلاح حزب الله
أخبار لبنان
04:54
تصاعد اعتراضات على دوريات اليونيفيل في الجنوب وسط الحديث عن القرار 1701 وسلاح حزب الله
0
أخبار لبنان
03:40
سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة
أخبار لبنان
03:40
سلام أمام الجالية في الامارات: مصرون على تحقيق الاصلاح والسيادة
0
أخبار دولية
03:35
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
أخبار دولية
03:35
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إيران قد تسمح للوكالة بإرسال مفتشين أميركيين لزيارة المواقع النووية الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
تقارير نشرة الاخبار
15:05
سلام: نريد إعلاما نزيها والتخلص من ثنائية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تايوان... العملاق الصامت وراء تطور الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس في عيون وزيرة السياحة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
2
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
أخبار لبنان
15:12
وفد من الجيش اللبناني في سوريا... وبحث في آخر التطورات على الحدود
3
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
أمن وقضاء
13:27
الجيش: عمليات دهم في جبل محسن والمنكوبين ودالك وإصابة مواطن
4
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
فنّ
09:50
بفستان أزرق داكن وشعر مرفوع... تقلا شمعون تتألق بإطلالة ساحرة (صور)
5
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
حال الطقس
00:56
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
6
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
أخبار لبنان
08:29
وزير الصحة تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من هذا التاريخ
7
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
أخبار دولية
13:31
السعودية أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر ذي الحجة: الأضحى في 6 حزيران
8
صحف اليوم
01:03
«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:03
«حزب الله» ممتعض من تصريحات سلام عن حصر السلاح (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More