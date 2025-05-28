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الرئيس عون تناول مع مرقص وعيسى الخوري اوضاع وزارتيهما

أخبار لبنان
2025-05-28 | 07:59
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الرئيس عون تناول مع مرقص وعيسى الخوري اوضاع وزارتيهما
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الرئيس عون تناول مع مرقص وعيسى الخوري اوضاع وزارتيهما

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور يرافقه الشيخ أحمد عاصي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد إضافة الى شؤون تخص الطائفة العلوية في لبنان، ولا سيما منها، مرسوم الإفتاء وقانون المحاكم، إضافة الى حقوق الطائفة في الإدارات والمؤسسات العامة والسلك الديبلوماسي.

قدور

وأوضح الشيخ قدور أنه اطلع الرئيس عون على ما يقوم به المجلس في مسألة رعاية النازحين السوريين، ولا سيما من ينتمي منهم الى الطائفة العلوية.

عيسى الخوري

كما استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي عرض معه شؤونا تتعلق بعمل وزارته والبرامج التي وضعها لتعزيز الصناعة اللبنانية التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني إضافة الى الورش التي نظمت في هذا السياق.

وزير الاعلام

كما استقبل الرئيس عون وزير الاعلام بول مرقص وعرض معه شؤونا تتعلق بالوزارة وتلفزيون لبنان. واطلعه على اللقاءات التي عقدها في دبي مع عدد من المسؤولين الاماراتيين والعرب على هامش مشاركته في قمة الاعلام العربي

مخزومي

هذا واستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي الذي أوضح انه زار رئيس الجمهورية وهنأه بنجاح الدولة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، "ولا سيما إدارة العملية الانتخابية بحرفية ونزاهة وهو ما يبشر باستعادة عمل المؤسسات، والتمسك باجراء كل الاستحقاقات الدستورية في موعدها".
 
وقال: "اكدت لفخامة الرئيس الرهان الكبير على الدور الذي يقوم به كحام للدستور والمؤسسات والسيادة عبر العمل الجاد لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وحدودها، وعلى تطبيق الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف اطلاق النار".

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