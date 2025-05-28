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قيادة فصائل منظمة التحرير تؤكد إلتزامها البيان الصادر عن القمة اللبنانية - الفلسطينية
أخبار لبنان
2025-05-28 | 16:22
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قيادة فصائل منظمة التحرير تؤكد إلتزامها البيان الصادر عن القمة اللبنانية - الفلسطينية
أكدت قيادة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان "التزامها البيان المشترك الذي صدر عن لقاء القمة الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، والرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١".
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