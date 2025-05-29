بيضون للـLBCI: رئيس الجمهورية "يدير الدفة" بحس عالٍ من الوطنية

أكّد النائب أشرف بيضون أنّ الخروقات الإسرائيلية والتمادي بها يجعل قرار الـ1701 متعثّرًا.



وشدد للـLBCI على ضرورة وضع آلية تثبيت الحدود مع فلسطين المحتلة والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيليّ ووقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش اللبنانيّ جنوب الليطاني.



وقال: "أملك الثقة كاملة بالجيش اللبنانيّ والعبور إلى بر الآمان حتميّ".



واعتبر أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، "يدير الدفة" بحس عالٍ من الوطنية، معزّزًا الوحدة الوطنية.



من جهة أخرى، أشار بيضون إلى الحاجة إلى التخلّي عن ثقافة إطلاق الرصاص عشوائيًّا وتشدد العقوبات.