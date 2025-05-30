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برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات بقيادة كارلوس غصن في جامعة الروح القدس... تجربة تعليمية فريدة
أخبار لبنان
2025-05-30 | 07:36
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برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات بقيادة كارلوس غصن في جامعة الروح القدس... تجربة تعليمية فريدة
اختتمت كليّة إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك بنجاح كبير فعاليات "معسكر الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات Strategic and Crisis Management Bootcamp with Carlos Ghosn"، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في حرم الجامعة، بمشاركة نخبة من المديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات في لبنان والخارج.
قُدّم البرنامج بقيادة كارلوس غصن، أحد أبرز الأسماء العالمية في مجال إدارة الاعمال، وشارك فيه عدد من الخبراء، من بينهم بيار ضاهر، رئيس Google Workspace للأسواق الناشئة، وجوان صرّاف شهاب، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ماليا.
وافتتح الحدث بكلمة لمساعدة عميدة كلية إدارة الأعمال للتعليم التنفيذي الدكتورة مادونا سلامة أيانيان التي رحّبت بالمشاركين "الـذين بلغ عددهم 64، قرابة نصفهم قدموا من الخارج، سواء من الجنسيات الدولية أو من اللبنانيين المقيمين أو العاملين في دول الاغتراب، ما أضفى على الحدث طابعًا عالميًا مميزًا".
وأشارت إلى "أن هذا المعسكر التدريبي أبصر النور نتيجة تعاون طويل مع السيد كارلوس غصن، حيث تطور من برنامج محدود إلى منصة أوسع وأكثر تفاعلية، استجابةً للطلب المتزايد". وشكرت رئيس الجامعة الأب طلال هاشم على دعمه، وغصن على مشاركته معرفته وخبرته. كما نوّهت بجهود عميدة كلية الأعمال الدكتورة دانيال خليفة، والفريق الأكاديمي والإداري. وختمت بالقول: "نتطلع إلى تجربة تعليمية ثرية ومثمرة للجميع."
أما عميدة كلية إدارة الاعمال الدكتورة دانيال خليفة فريحة فأكّدت أن هذه الشهادة تمثّل قيمة مضافة حقيقية، إذ "تجسر الهوة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل"، من خلال محتوى تطبيقي بعيد عن التنظير، يتناول تحديات واقعية في عالم الأعمال".
وأشارت إلى "أن الجامعة سبق وأن نظّمت برامج مماثلة بالتعاون مع مؤسسات عالمية كجامعة جورج واشنطن وHEC مونتريال، مثنية على شراكة السيد كارلوس غصن المستمرة للعام الخامس على التوالي، وعلى التزامه وتفانيه في نقل الخبرة دون مقابل مادي، تمامًا كالمتحدثين والمرشدين المشاركين".
وعلى مدى ثلاثة أيام مكثفة، خاض المشاركون تجربة تعليمية شاملة، تضمنت دراسات حالة حقيقية، تمارين جماعية، ومحاضرات تفاعلية تناولت: دراسة معمّقة لتجربة إحياء شركة نيسان بقيادة كارلوس غصن، أساليب فعّالة لإدارة الأزمات الداخلية والخارجية، آفاق القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات الإدارة المستدامة للشركات، لا سيما العائلية منها، وأدوات عملية لبناء تفكير استراتيجي واتخاذ قرارات في بيئات ديناميكية ومعقدة.
تميّز المعسكر التدريبي بمستوى عالٍ من التفاعل والمشاركة، حيث أتيحت للمشاركين الفرصة للعمل ضمن فرق لحل سيناريوهات أزمات واقعية، وتقديم مقترحات استراتيجية تمت مناقشتها بشكل مباشر مع كارلوس غصن وفريق الخبراء.
في الختام، تسلّم المشاركون شهادات حضور تنفيذية موقّعة من جامعة الروح القدس – الكسليك وكارلوس غصن، تقديرًا لالتزامهم ومشاركتهم الفعالة.
هذا وعبّر المشاركون عن تقديرهم الكبير لمحتوى البرنامج ومستوى التنظيم، مشيدين بفرصة التعلّم المباشر من شخصيات مرموقة في عالم الإدارة، مؤكدين أن التجربة كانت ملهمة وأثرت بشكل مباشر في طموحاتهم القيادية.
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