برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات بقيادة كارلوس غصن في جامعة الروح القدس... تجربة تعليمية فريدة

اختتمت كليّة إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك بنجاح كبير فعاليات "معسكر الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات Strategic and Crisis Management Bootcamp with Carlos Ghosn"، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في حرم الجامعة، بمشاركة نخبة من المديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات في لبنان والخارج.



قُدّم البرنامج بقيادة كارلوس غصن، أحد أبرز الأسماء العالمية في مجال إدارة الاعمال، وشارك فيه عدد من الخبراء، من بينهم بيار ضاهر، رئيس Google Workspace للأسواق الناشئة، وجوان صرّاف شهاب، الرئيسة التنفيذية لمجموعة ماليا.



وافتتح الحدث بكلمة لمساعدة عميدة كلية إدارة الأعمال للتعليم التنفيذي الدكتورة مادونا سلامة أيانيان التي رحّبت بالمشاركين "الـذين بلغ عددهم 64، قرابة نصفهم قدموا من الخارج، سواء من الجنسيات الدولية أو من اللبنانيين المقيمين أو العاملين في دول الاغتراب، ما أضفى على الحدث طابعًا عالميًا مميزًا".



وأشارت إلى "أن هذا المعسكر التدريبي أبصر النور نتيجة تعاون طويل مع السيد كارلوس غصن، حيث تطور من برنامج محدود إلى منصة أوسع وأكثر تفاعلية، استجابةً للطلب المتزايد". وشكرت رئيس الجامعة الأب طلال هاشم على دعمه، وغصن على مشاركته معرفته وخبرته. كما نوّهت بجهود عميدة كلية الأعمال الدكتورة دانيال خليفة، والفريق الأكاديمي والإداري. وختمت بالقول: "نتطلع إلى تجربة تعليمية ثرية ومثمرة للجميع."