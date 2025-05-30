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نصار أطلع بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات في وزارة العدل

أخبار لبنان
2025-05-30 | 07:34
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نصار أطلع بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات في وزارة العدل
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نصار أطلع بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات في وزارة العدل

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه بالوزارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، حيث تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة والتعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة في المجالين الحقوقي والقانوني.

كما أطلع الوزير نصار بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها في الوزارة من أجل تأمين حسن سير المرفق القضائي.

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