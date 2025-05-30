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وزارة الاعلام دعت إلى تقديم الطلبات لملء مركزي رئيس مجلس إدارة مدير عام و5 أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة شركة "تلفزيون لبنان"
أخبار لبنان
2025-05-30 | 12:00
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وزارة الاعلام دعت إلى تقديم الطلبات لملء مركزي رئيس مجلس إدارة مدير عام و5 أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة شركة "تلفزيون لبنان"
دعت وزارة الاعلام اللبنانيين أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء مركزي رئيس مجلس إدارة / مدير عام وخمسة أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل".
كما دعت الراغبين والراغبات بالترشح الى الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونية لكل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ومجلس الخدمة المدنية، وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي:
https://seniorrecruit.omsar.gov.lb
.
وأشارت الى أن المهلة الأخيرة لتسلم الطلبات 06/06/2025، ويتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة"، موضحة أنه "يقتصر تحديد المقابلات على الأشخاص الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى.
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