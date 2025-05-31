حبيب يزور قباني مهنئًا بتعيينه رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد ضم بعض أعضاء مجلس الإدارة الرئيس الجديد لمجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني لتهنئته بتعيينه رئيسًا للمجلس، في حضور الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، ونائب الرئيس الحالي ابراهيم شحرور.



وجرى عرض مشاريع مصرف الإسكان وتبادل وجهات النظر في بعض المواضيع.



وأثنى حبيب خلال اللقاء على التعاون الذي أبداه الرئيس السابق للمجلس، مؤكدًا استمرار التعاون بالزخم ذاته مع الرئيس الحالي في المستقبل من أجل تأمين قروض جديدة لمصرف الإسكان الذي أحيا القروض السكنية للشباب اللبناني ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



وذكر حبيب بارتفاع الطلب على القروض السكنية وارتفاع أسعار الشقق والعقارات فور انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ما يدل على وجود بريق أمل مع العهد الجديد والحكومة الجديدة.