رئيس الجمهورية إتصل بنجل السيد علي السيستاني مطمئنًا إلى صحته وصحة والده

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبيل مغادرته بغداد، اتصالًا بنجل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن خلاله الى صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل "على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق".



‏وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له "دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية".