وزيرة التربية لـ عشرين 30: هدفنا إستعادة دور الوزارة كمؤسسة ناظمة للقطاع التربوي

وأكدت في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI أن "هدفنا إستعادة دور الوزارة كمؤسسة ناظمة للقطاع التربوي، وأحاول التذكير بأن قطاع التربية هو علم."



ولفتت كرامي إلى أن "التدخلات السياسية أقل مما توقعت،" معتبرةً أن "التطوير هو مسار،" آملةً أن "تنطلق في وزارة التربية بهذا المسار والنقلة الأساسية هي البدء بوضع التصورات للرؤية التي نريد تحقيقها."



ورأت أن "المدرسة الرسمية يجب أن تعود لأن تكون مدرسة خيار."



وحول موضوع عدم إختيار الجنس، أوضحت أن "الهدف من ذلك كان إعطاء حرية عدم الإجابة وليس المقصود جنس ثالث."



وفي ما خص المدارس المتضررة، قالت: "قاربنا معظم المدارس المتضررة من الحرب ومنها الموجودة في الجنوب وجمعنا معلومات منها، وتبين أنها بحاجة لوقت إضافي،" لافتةً إلى أن "الإتفاق كان أننا لا نريد إستثناءات، وقلصنا المنهج، ومددنا العام الدراسي، وسنرصد أين أصبحت وعلى أساسها نتخذ القرارات."

كشفت وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي أن "الوزارة كانت أسوأ مما توقعت، وذلك نتيجة تعاطيها مع ظروف إستثنائية وضغوطات، وفيها الكثير من الكوادر غير الثابتة."