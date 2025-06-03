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الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمرعن أي نتائج ملموسة

أخبار لبنان
2025-06-03 | 04:34
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الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمرعن أي نتائج ملموسة
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الحويك :نأسف لعقد مؤتمرات لدعم القطاع الزراعي لا تثمرعن أي نتائج ملموسة

 أسف رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، في بيان، "للاستعراضات الإعلامية والمؤتمرات التي تُعقد تحت عنوان دعم القطاع الزراعي، والتي لا تثمر عن أي نتائج ملموسة. بل على العكس، غالبًا ما تتبعها قرارات مجحفة تُتخذ من قبل الحكومة، ويوافق عليها وزير الزراعة، كان آخرها رفع أسعار المازوت، الأمر الذي يوجه ضربة قاسية إلى عملية الإنتاج ويزيد من كلفتها، في ظل كساد يطال العديد من القطاعات الحيوية".

وقال:"نُفاجأ بعقد مؤتمرات استعراضية لا طائل منها، تُقام في مواقع مملوكة لأشخاص يشاركون الوزارة في تنظيم هذه الأنشطة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجدوى والشفافية".

أضاف: "قبل الاستمرار في هذه العروض الإعلامية، كان الأجدر الرجوع إلى مقررات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بيروت، والتي حظيت في حينه بموافقة جميع الاحزاب الممثلة في المجلس النيابي ومن ضمنهم الحزب التقدمي الاشتراكي. إلا أن هذه المقررات تمّ تجاهلها بالكامل من قبل الجهات نفسها التي تقف اليوم خلف هذه المؤتمرات، ما أدى إلى تعطيل تنفيذها وحرمان القطاع من الفائدة المرجوة. لا سيما مشاريع الغرف الزراعية المستقلة التي تدير السجل الزراعي والمصرف الوطني للانماء الزراعي والصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث".

وختم:"إننا نهيب بجميع المعنيين، ونخصّ بالذكر رئيس الجمهورية، توخي الحذر في رعاية مثل هذه الفعاليات التي تفتقر إلى المضمون الحقيقي، وتُستغل كمنصات إعلامية لا تقدم أي نفع فعلي للوطن أو للمواطن.كفى استعراضات فارغة... فالمطلوب أفعال، لا أقوال".

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