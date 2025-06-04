سلام بحث مع زواره في الأوضاع العامة ووفد إغترابي طالب بإقرار إقتراح قانون يتعلق باقتراع غير المقيمين

استقبل الرئيس نواف سلام وفدًا من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم.



وبحسب بيان اصدره الوفد، فقد اكد تمسكه الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان، أسوة بالمقيمين، ورفضه لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط كما ينص عليه قانون الانتخابات رقم 44/2017، الذي يفترض تطبيقه بدءًا من انتخابات العام 2026.



وشدد الوفد على ضرورة إقرار اقتراح قانون لتعديل المواد المتعلقة باقتراع غير المقيمين في قانون الانتخاب، في أقرب جلسة تشريعية لمجلس النواب، بما يضمن المساواة الكاملة بين اللبنانيين أينما وُجدوا، ويكفل حقهم الدستوري في المشاركة السياسية. ولفت إلى أن الاقتراح حظي حتى الآن بتأييد أكثر من 60 نائبًا.



ويشمل الاقتراح توسيع قاعدة المشاركة الاغترابية من خلال تمديد مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى 6 أشهر بدلًا من المهلة الحالية المحددة بشهر و20 يومًا، وخفض الحد الأدنى لعدد المسجلين في كل مركز اقتراع من 200 إلى 100 ناخب، إضافةً إلى اعتبار البعثات الدبلوماسية المقيمة وغير المقيمة مركزًا واحدًا لاحتساب عدد الناخبين.



كما دعا الوفد إلى اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل مشاركة المغتربين في الانتخابات، لا سيما من خلال تسهيل عملية تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية، لضمان قدرتهم الفعلية على الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة.