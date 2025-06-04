الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام بحث مع زواره في الأوضاع العامة ووفد إغترابي طالب بإقرار إقتراح قانون يتعلق باقتراع غير المقيمين
أخبار لبنان
2025-06-04 | 07:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام بحث مع زواره في الأوضاع العامة ووفد إغترابي طالب بإقرار إقتراح قانون يتعلق باقتراع غير المقيمين
استقبل الرئيس نواف سلام وفدًا من المجموعات الاغترابية اللبنانية ضم ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية ناشطة في مختلف بلدان العالم.
وبحسب بيان اصدره الوفد، فقد اكد تمسكه الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في أماكن قيدهم داخل لبنان، أسوة بالمقيمين، ورفضه لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط كما ينص عليه قانون الانتخابات رقم 44/2017، الذي يفترض تطبيقه بدءًا من انتخابات العام 2026.
وشدد الوفد على ضرورة إقرار اقتراح قانون لتعديل المواد المتعلقة باقتراع غير المقيمين في قانون الانتخاب، في أقرب جلسة تشريعية لمجلس النواب، بما يضمن المساواة الكاملة بين اللبنانيين أينما وُجدوا، ويكفل حقهم الدستوري في المشاركة السياسية. ولفت إلى أن الاقتراح حظي حتى الآن بتأييد أكثر من 60 نائبًا.
ويشمل الاقتراح توسيع قاعدة المشاركة الاغترابية من خلال تمديد مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى 6 أشهر بدلًا من المهلة الحالية المحددة بشهر و20 يومًا، وخفض الحد الأدنى لعدد المسجلين في كل مركز اقتراع من 200 إلى 100 ناخب، إضافةً إلى اعتبار البعثات الدبلوماسية المقيمة وغير المقيمة مركزًا واحدًا لاحتساب عدد الناخبين.
كما دعا الوفد إلى اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل مشاركة المغتربين في الانتخابات، لا سيما من خلال تسهيل عملية تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية، لضمان قدرتهم الفعلية على الاقتراع في الاستحقاقات المقبلة.
أخبار لبنان
زواره
الأوضاع
العامة
إغترابي
بإقرار
إقتراح
قانون
يتعلق
باقتراع
المقيمين
التالي
وزير الاقتصاد: لمست التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا من ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية
وزير العمل في مؤتمر العمل الدولي: لبنان ينتظر وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-05-15
اقرار اقتراح قانون وحيد متعلق بتشديد العقوبة على مطلقي النار في الهواء
خبر عاجل
2025-05-15
اقرار اقتراح قانون وحيد متعلق بتشديد العقوبة على مطلقي النار في الهواء
0
أخبار لبنان
2025-04-24
مجلس النواب بدأ مناقشة اقتراح قانون يتعلق ببلدية بيروت
أخبار لبنان
2025-04-24
مجلس النواب بدأ مناقشة اقتراح قانون يتعلق ببلدية بيروت
0
أخبار لبنان
2025-05-13
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
أخبار لبنان
2025-05-13
المجموعات الاغترابية: تعديل قانون الانتخابات شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين
0
أمن وقضاء
2025-04-14
قائد الجيش بحث مع سفيرة فنلندا في الأوضاع العامة
أمن وقضاء
2025-04-14
قائد الجيش بحث مع سفيرة فنلندا في الأوضاع العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:46
وزارة الاشغال: استكمال أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدوليّ ضهر البيدر – شتورا – المصنع
أخبار لبنان
10:46
وزارة الاشغال: استكمال أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدوليّ ضهر البيدر – شتورا – المصنع
0
أخبار لبنان
10:45
سلام ترأس اجتماعا مع وفد من البنك الدولي... كاريه: بحثنا في برنامج للإصلاح في 14 قطاعا
أخبار لبنان
10:45
سلام ترأس اجتماعا مع وفد من البنك الدولي... كاريه: بحثنا في برنامج للإصلاح في 14 قطاعا
0
أخبار لبنان
10:10
سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة
أخبار لبنان
10:10
سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة
0
أخبار لبنان
09:47
لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم... وزيرة التربية تعلن بدء التحضير لانتخاب الهيئة الوطنية
أخبار لبنان
09:47
لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم... وزيرة التربية تعلن بدء التحضير لانتخاب الهيئة الوطنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-04
وزير الصناعة مستقبلًا وفد نقابة مصانع الأدوية: دعم القطاعات الإنتاجية يساهم في الحفاظ على الأدمغة واليد العاملة
أخبار لبنان
2025-04-04
وزير الصناعة مستقبلًا وفد نقابة مصانع الأدوية: دعم القطاعات الإنتاجية يساهم في الحفاظ على الأدمغة واليد العاملة
0
فنّ
2025-05-29
جوزيف عطيّة يستعد لإطلاق ألبومه الجديد... و"سلام" بداية مشوّقة لجمهوره
فنّ
2025-05-29
جوزيف عطيّة يستعد لإطلاق ألبومه الجديد... و"سلام" بداية مشوّقة لجمهوره
0
صحة وتغذية
2025-05-12
دراسة صادمة تكشف: وزنك في هذا العمر يعتبر مؤشرا حاسما لاحتمال إصابتك بالسمنة مدى الحياة
صحة وتغذية
2025-05-12
دراسة صادمة تكشف: وزنك في هذا العمر يعتبر مؤشرا حاسما لاحتمال إصابتك بالسمنة مدى الحياة
0
آخر الأخبار
2025-04-26
الرئيس عون واللبنانية الأولى عادا إلى بيروت بعد مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2025-04-26
الرئيس عون واللبنانية الأولى عادا إلى بيروت بعد مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:07
سفارة المكسيك دشنت الحديقة الجديدة التي تم تنسيقها حول تمثال المغترب اللبناني
آخر الأخبار
08:07
سفارة المكسيك دشنت الحديقة الجديدة التي تم تنسيقها حول تمثال المغترب اللبناني
0
أخبار دولية
08:00
غارات إسرائيلية على سوريا... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
08:00
غارات إسرائيلية على سوريا... إليكم آخر المستجدات
0
اقتصاد
07:50
بعد زيادة الرسوم على المحروقات... تحرك لقطاع النقل البري الأسبوع المقبل!
اقتصاد
07:50
بعد زيادة الرسوم على المحروقات... تحرك لقطاع النقل البري الأسبوع المقبل!
0
أخبار لبنان
07:37
وزير الاقتصاد: لمست التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا من ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية
أخبار لبنان
07:37
وزير الاقتصاد: لمست التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا من ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية
0
أخبار دولية
03:15
خامنئي: المقترح الأميركي حول النووي الإيراني يتعارض والمصالح الوطنية الإيرانية
أخبار دولية
03:15
خامنئي: المقترح الأميركي حول النووي الإيراني يتعارض والمصالح الوطنية الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:20
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
فنّ
04:20
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
2
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
3
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
4
صحف اليوم
23:47
المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:47
المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"
5
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...
6
حال الطقس
01:53
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:53
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
7
اسرار
23:51
أسرار الصحف 4-6-2025
اسرار
23:51
أسرار الصحف 4-6-2025
8
صحف اليوم
23:06
وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!
صحف اليوم
23:06
وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More