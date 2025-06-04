السفير السعودي زار متحف جبران خليل جبران

سُرِرْتُ اليوم بزيارةِ الصّرحُ الرّفيعُ متحفُ الأديبِ والمفكِّر اللبنانيُّ #جبران_خليل_جبران والذي حمل رؤيةً ثاقِبةً لا تزالُ تُلهِم كلَّ من يؤمنُ بمستقبلِ لبنان الجديد تماماً كما حَلُمَ به قبل قرن من الزمن. pic.twitter.com/nRiqDP4RXv
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) June 4, 2025
سُرِرْتُ اليوم بزيارةِ الصّرحُ الرّفيعُ متحفُ الأديبِ والمفكِّر اللبنانيُّ #جبران_خليل_جبران والذي حمل رؤيةً ثاقِبةً لا تزالُ تُلهِم كلَّ من يؤمنُ بمستقبلِ لبنان الجديد تماماً كما حَلُمَ به قبل قرن من الزمن. pic.twitter.com/nRiqDP4RXv