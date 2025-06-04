السفير السعودي زار متحف جبران خليل جبران

سُرِرْتُ اليوم بزيارةِ الصّرحُ الرّفيعُ متحفُ الأديبِ والمفكِّر اللبنانيُّ #جبران_خليل_جبران والذي حمل رؤيةً ثاقِبةً لا تزالُ تُلهِم كلَّ من يؤمنُ بمستقبلِ لبنان الجديد تماماً كما حَلُمَ به قبل قرن من الزمن. pic.twitter.com/nRiqDP4RXv — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) June 4, 2025

كتب السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري على حسابه على "إكس": "سررت اليوم بزيارة الصرح الرفيع متحف الأديب والمفكر اللبناني جبران خليل جبران والذي حمل رؤية ثاقبة لا تزال تلهم كل من يؤمن بمستقبل لبنان الجديد تمامًا كما حلم به قبل قرن من الزمن".