سلام ترأس اجتماعا مع وفد من البنك الدولي... كاريه: بحثنا في برنامج للإصلاح في 14 قطاعا

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عصر اليوم، اجتماعا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد عامر البساط، والدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.وبعد الاجتماع، قال كاريه: "بحثنا في أمر مهم نقوم به في كل بلد عند تشكيل أي حكومة جديدة".وأضاف: "لقد بحثنا في مستند قدمناه إلى دولة الرئيس منذ مدة، وهو برنامج للإصلاح في 14 قطاعا، نعمل عليه منذ سنوات، وكانت المباحثات مهمة جدا، وسننشر هذا البرنامج قريبا".